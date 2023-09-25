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«Известия» показали обстановку на запорожском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На запорожском направлении российским военнослужащим удается не только сдерживать противника, который пытается совершать мелкие вылазки, но и защищать свои рубежи, отбрасывая вооруженные формирования Украины (ВФУ). Корреспондент «Известий» Даниил Левин 25 сентября показал, что происходит на боевых позициях.

«Интервью закончилось, даже не начавшись. Один из бойцов увидел в небе «птичку» [БПЛА. — Ред.]. Сколько есть секунд? Тут уж никто не знает… Конечно же, нужно чем раньше, тем лучше оказаться в автомобиле. Уезжаем в безопасное место, насколько это возможно относительно того места, где находились», — рассказал журналист.

Далее следуют кадры, как съемочная группа вместе с российскими бойцами спешат сменить место дислокации. По словам военных, в небе видели «Фурию» — украинский беспилотник для разведки и корректировки огня. Он и завис над журналистом и военнослужащими.

«Она реально снимала нас. Мне кажется, она уже даже работала, чтобы по нам выстрелить. Минуты 2–3, наверное, чтобы убежать, потом могут накрыть [артиллерийским ударом противники]», — пояснил командир отделения разведки Абдул Шихов.

Километрах в двадцати от линии фронта журналист смог пообщаться со служащими расчета, работающими на реактивных системах залпового огня (РСЗО) «Град». Молодой выпускник Петербургской артиллерийской академии командир взвода на передовой с позывным Сокол рассказал, как пригодились в зоне СВО уроки тактики, боевой работы, стрельбы. Теория с практикой, заметил он, не сравнить, однако сюда он прибыл вполне подготовленным — всё знал, ко всему готов.

Через несколько минут артиллеристы во второй раз попытались добраться до огневой позиции. В бронированной кабине грузовика корреспондент с военнослужащими заметили, как в сотне метров рванул кассетный снаряд.

«Звуки боя тут вообще не стихают. То здесь, то там слышатся сначала выходы, потом характерные прилеты. Ребята готовятся нанести удар противнику», — сказал журналист, торопясь покинуть позицию.

Исчезающие перспективы: атаки ВФУ на запорожском направлении становятся слабее
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24 сентября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска с приходом осенней погоды намерены сменить стратегию. По его словам, они сосредоточатся на попытках захватить Запорожскую атомную электростанцию.

В тот же день «Известия» опубликовали видео зачистки Запорожской области от украинских боевиков. С дрона было снято видео, на котором бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка зачищают регион от ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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