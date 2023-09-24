Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Культура
Неизвестная картина Артемизии Джентилески обнаружена в Британии
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД
Сюжет:

«Известия» опубликовали кадры зачистки Запорожской области от украинских боевиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» 23 сентября появились снятые с дрона видеоматериалы, на которых бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка зачищают Запорожскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах можно увидеть, как российский военный обнаружил отряд 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящий из двух человек. Украинские боевики находились в окрестностях села Новопокровка, спрятавшись за бетонной стеной.

Боец ВС РФ уничтожил украинских боевиков несколькими выстрелами.

Стратегический навал: первые атаки украинской группировки «Марун» отражены
Это войсковое объединение не сможет решить серьезные боевые задачи, считают эксперты

Ранее в этот день разведчики Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении уничтожили переданный Украине танк Leopard с немецким экипажем, состоящим из военнослужащих бундесвера (Вооруженных сил Германии). По словам командира разведгруппы ВС РФ с позывным Легенда, танк был уничтожен при помощи ПТУРа. Разведчики выдвинулись к технике, так как хотели взять пленного.

21 сентября появилась информация, что экипажи танков Т-80 уничтожили командный пункт ВСУ на купянском направлении. Командир танка Т-80 с позывным Эксперт также указал, что танк его экипажа является достаточно скорострельным, маневренным и относительно новым.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023