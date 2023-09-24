«Известия» опубликовали кадры зачистки Запорожской области от украинских боевиков

В распоряжении «Известий» 23 сентября появились снятые с дрона видеоматериалы, на которых бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка зачищают Запорожскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах можно увидеть, как российский военный обнаружил отряд 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящий из двух человек. Украинские боевики находились в окрестностях села Новопокровка, спрятавшись за бетонной стеной.

Боец ВС РФ уничтожил украинских боевиков несколькими выстрелами.

Ранее в этот день разведчики Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении уничтожили переданный Украине танк Leopard с немецким экипажем, состоящим из военнослужащих бундесвера (Вооруженных сил Германии). По словам командира разведгруппы ВС РФ с позывным Легенда, танк был уничтожен при помощи ПТУРа. Разведчики выдвинулись к технике, так как хотели взять пленного.

21 сентября появилась информация, что экипажи танков Т-80 уничтожили командный пункт ВСУ на купянском направлении. Командир танка Т-80 с позывным Эксперт также указал, что танк его экипажа является достаточно скорострельным, маневренным и относительно новым.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.