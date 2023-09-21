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Экипажи танков Т-80 уничтожили командный пункт ВСУ на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи танков Т-80 уничтожили командный и опорный пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны России.

«Танкисты получили задачу уничтожить цели: командный и опорный пункты противника», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Экипажи бронемашин группировки войск «Запад» вели огонь с закрытых позиций. Получив подтверждение о ликвидации пунктов, они отправились в район ожидания.

«Работали с закрытой огневой позиции на большое расстояние — больше 10 км. Тактика такая: пушку задираем максимально вверх, чтобы долетело. Работаем по максимальной дистанции», — сказал командир танка Т-80 с позывным Эксперт.

По его словам, военные хорошо отработали, так как все снаряды попали по цели, кроме одного. Боец отметил, что экипажи танков помогают артиллерии и пехоте, чтобы им было проще на передовой.

Военнослужащий также указал, что танк его экипажа является достаточно скорострельным, маневренным и относительно новым. Его бойцы получили месяц назад и переоборудовали. Экипаж успел преодолеть на нем 900 км.

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Ранее, 17 сентября, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что авиация Западной группировки войск нанесла 12 ударов по подразделениям ВСУ на купянском направлении. Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили украинские гаубицы Paladin, М-777, «Гвоздика» и минометный расчет.

До этого, 16 сентября, в МО РФ заявили, что армия России улучшила тактическое положение на купянском направлении в зонах ответственности. При этом российские войска отразили пять контратак, а армейская авиация и артиллерия нанесли существенный урон ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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