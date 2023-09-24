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Рогов допустил скорую смену ВСУ стратегии на запорожском направлении

Рогов: ВСУ готовятся к смене стратегии на запорожском фронте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Украинские войска с приходом осенней погоды намерены сменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС, рассказал 24 сентября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, нормальная погода продлится около месяца.

«За это время украинские боевики будут бросать свои резервы на верную смерть в попытках прорвать нашу линию обороны на ореховском направлении в сторону города Токмак», — цитирует его «РИА Новости».

С началом дождей и похолоданием Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменят стратегию и сосредоточатся на форсировании Днепра, чтобы захватить Запорожскую АЭС, добавил Рогов.

Линия обороны вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к встрече противника российские силы готовы.

По мнению политика, киевский режим активизирует действия в районе АЭС, чтобы отвлечь внимание населения и Запада от провала летнего контрнаступления.

1 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о беспокойстве госкорпорации тем, что объекты атомной инфраструктуры России остаются целями ударов со стороны ВСУ. По его словам, жители Энергодара и сотрудники Запорожской АЭС получают много угроз с Украины.

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Ранее, 31 августа, Минобороны России сообщило, что Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, применив на пути специалистов имитирующий взрывы средства. Однако российские военные обеспечили экспертам безопасный проезд.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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