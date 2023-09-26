Шойгу заявил об уничтожении свыше 17 тыс. военных ВСУ за сентябрь

Свыше 17 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено за сентябрь. Об этом 26 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

Кроме того, за месяц ликвидировано более 2,7 тыс. единиц вооружения и техники. По его словам, в том числе уничтожено семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США, а также два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.

«Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника», — отметил Шойгу.

При этом, он обратил внимание на то, что США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, а киевский режим – кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой.

Россия же в этих условиях продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных Сил.

Также министр заявил, что у украинского контрнаступления нет значимых результатов. По его словам, США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, а «киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы».

12 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что за время контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тыс. человек. Кроме того, было уничтожено 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин.

До этого, 4 сентября, президент РФ назвал провалом контрнаступление Украины. По словам Путина, так называемые пробуксовки в ходе контрнаступления ВСУ не прекращаются и на сегодняшний день.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.