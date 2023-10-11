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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт и минометные позиции ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 11 октября показало боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении.

Отмечается, что артиллеристы уничтожили опорный пункт и минометные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе боевого дежурства расчеты РСЗО БМ-21 «Град» получили координаты выявленных опорного пункта и минометного расчета противника. Прибыв на огневую позицию, артиллеристы провели развертывание установки в боевое положение и нанесли удар реактивными 122-миллиметровыми снарядами по опорному пункту.

Сменив позицию, расчеты нанесли второй удар по позициям минометов ВСУ. После выполнения задачи по поражению целей артиллеристы выполнили противоогневой маневр, покинув позиции проведения пусков.

Слаженная работа реактивной артиллерии и подразделений беспилотной авиации ЦВО позволяет наносить оперативное огневое поражение по выявленным целям и поддерживать действия штурмовых подразделений группировки в ходе активной обороны в своей зоне ответственности.

«Работа есть постоянно. Цели приходят, мы их отрабатываем. Характер задач разный, зависит от поставленных целей. Помогаем штурмовым подразделениям, отрабатываем опорные пункты, пункты эвакуации противника, также в обороне часто работаем. Всё зависит от поставленной задачи», — рассказал командир боевой машины с позывным Скиф.

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Ранее, 5 октября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты РСЗО БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ, а также скоплению пехоты на краснолиманском направлении. Чтобы уничтожить скрывающуюся в лесу живую силу противника, военнослужащие применили метод «огневого прочесывания».

3 октября Минобороны поделилось кадрами боевой работы Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ, уничтожившего из РСЗО «Град» группу пехоты ВСУ на соледарском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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