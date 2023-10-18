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Стала известна личность заказчика пентаграммы у квартиры военкора «Известий»

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Фото: соцсети
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Заказчиком пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина является Иван Волчик — гражданин Белоруссии, переехавший на Украину после протестов в Минске. Об этом «Известиям» сообщил источник 18 октября.

По его словам, мужчина 1991 года рождения может иметь вид на жительство. На данный момент он находится в Киеве.

Собеседник подчеркнул, что Волчик занимается вымогательством у россиян — делает ложные вызовы в правоохранительные органы от имени граждан РФ, а за прекращение преступной практики требует денег. Кроме того, мужчина передает ложные данные о якобы минировании общественных мест.

Волчик также причастен к угрозам военному корреспонденту Владиславу Шурыгину. 19 сентября столичная прокуратура сообщила, что ему поступил звонок с неизвестного номера, по которому сообщили, что на дом журналиста наведен беспилотник.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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Ранее в этот день у двери квартиры Трушнина в Москве злоумышленники нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи. По подозрению в совершении преступления задержаны Владислав Р. и Светлана А. Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

Задержанный молодой человек рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Он отметил, что они осуществили пять заказов по пяти разным адресам. Ему до конца не объясняли значения пентаграмм.

В распоряжении «Известий» есть аудиозапись разговора заказчика и исполнителя акта вандализма, при этом заказчик этого инцидента говорил с украинским акцентом, а исполнитель заявил, что работа предстоит еще в двух квартирах.

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