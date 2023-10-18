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Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет С-200 в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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В Крыму перехвачены две украинские ракеты С-200, сообщило 18 октября Минобороны РФ.

«18 октября около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — сказано в сообщении.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракеты в воздухе. Их фрагменты упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле.

Как отмечается, жертв и разрушений нет.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Севастополе в районе Сухарной балки российский флот отражает атаку воздушных целей. Все службы были приведены в состояние боевой готовности. Губернатор города Михаил Развожаев проинформировал, что в районе Сахарной головки — дым, туда выехали спасатели. Позднее он указал, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала в поле. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

7 октября российские силы ПВО пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму ракетой С-200. Первый удар был отражен в районе 18:00, второй — около 22:00. Отмечалось, что ракеты были сбиты в воздухе. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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