Силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету С-200 над Крымом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 7 октября пресекли еще одну попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки произошла в районе 22:00 мск.

Ранее в этот день ВСУ пытались нанести удар по Крыму в районе 18:00 мск. Российская система противовоздушной обороны обнаружила и уничтожила ракету в воздухе.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято в связи с обострением ситуации в регионе.