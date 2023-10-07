Над Крымом сбили переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200

Киевский режим предпринял попытку атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Об этом сообщили 7 октября в Минобороны РФ.

Попытка атаки отражена около 18:00 мск. Российская система противовоздушной обороны обнаружила и уничтожила ракету в воздухе.

Ранее в этот день силы противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Истринским городским округом Московской области. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято в связи с обострением ситуации в регионе.