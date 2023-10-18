Власти Севастополя сообщили об отражении флотом атаки воздушных целей

В районе Сухарной балки в Севастополе российский флот отражает атаку воздушных целей. Об этом в среду, 18 октября, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

«В районе Сахарной головки — дым, спасатели уже выехали на место», — написал губернатор.

Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.

В этот день в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Позже Развожаев заявил о ее отмене.

Ранее, 6 октября, силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских националистов с моря. Тем же вечером в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.

До этого Минобороны РФ сообщило, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавательных средства и 13 диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

Украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на полуостров. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.