Губернатор Севастополя сообщил о сбитой в районе Кара-Кобы ракете
В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала в поле. Об этом 18 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
«Возгорания на месте не зафиксировано. Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности», — написал он.
Вследствие происшествия никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также нет.
Ранее в этот день в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор города сообщил об отражении атаки воздушных целей российским флотом. Позже Развозжаев заявил об отмене тревоги.
6 октября, российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских националистов с моря. Тем же вечером в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.
Украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на полуостров. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.