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ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике

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Фото: ТАСС/MARCIN BIELECKI
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Германия и Великобритания не вернутся к былому сотрудничеству с Россией в сфере энергетики. Об этом представители двух стран заявили на форуме Energy Intelligence Forum в Лондоне.

«Мы не вернем тех отношений с Россией в энергетике, которые мы имели до начала <военной операции>. Эти отношения окончены», — заявил посол ФРГ в Великобритании Мигель Бергер.

Его слова подтвердил государственный министр энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэм Стюарт.

«Возврата к прежним отношениям в сфере энергетики между РФ и Соединенным Королевством не будет», — сказал он.

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Ранее, 11 октября, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не сокращает подачу своих энергоносителей в европейские страны, они сами отказываются от этого. Россия же, в свою очередь, уходит на перспективные рынки.

В конце сентября норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономика Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии сильно пострадала в результате проведения спецоперации РФ. По его данным, наиболее серьезный урон нанесен экономике ФРГ.

12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что Германия будет вынуждена свернуть или даже остановить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Россией и Украиной не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года.

Страны Запада решили отказаться от энергоресурсов из РФ и усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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