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Сбитая возле офиса УК женщина из Щелково избежала перелома ног

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У женщины, которую переехал автомобиль возле офиса управляющей компании (УК) «Паритет» в подмосковном Щелково, не диагностировали переломы ног. Об этом она рассказала 18 октября «Известиям».

Наталья рассказала, что ее уже выписывают из больницы. Ее ждет дополнительное обследование из-за возможных проблем с сухожилиями и связками.

Пострадавшая также заявила, что хочет довести до конца дело в отношении женщины, которая ее сбила.

«Какие-то документы, видимо, важнее человеческой жизни», — сказала Наталья.

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Ранее, 17 октября, сообщалось, что группа местных жителей пришла к офису компании «Паритет», чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Одна из сотрудниц не стала выслушивать недовольных, села в машину Audi и переехала женщину, которая пыталась ее остановить. Водитель наехала на ногу жительницы, а потом переехала ее еще раз. Пострадавшую передали медикам. Также в результате ЧП пострадала еще одна женщина.

По данным Минздрава, состояние девушки оценивалось как средней степени тяжести. Первоначально сообщалось, что у нее переломы обеих ног. Сама она в комментарии «Известиям» рассказала, что в настоящее время находится в больнице и не может ходить после полученных травм.

Наталья также рассказала, что местные жители пришли к офису управляющей компании, поскольку ее сотрудники никак не реагировали ни на жалобы, ни на заявления местных жителей. Женщина уточнила, что выбежавшая работница хотела скрыться от толпы горожан, но группа преградила ей дорогу, после чего она сбила на автомобиле Наталью и еще раз ее переехала.

В отношении водителя Audi сотрудниками Следственного управления МУ МВД России «Щелковское» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

18 октября директор УК «Паритет» заявил, что женщина, которую приняли за сотрудницу компании, является специалистом по поиску персонала. Накануне она пришла в офис, чтобы предложить свои услуги, и столкнулась с толпой местных жителей, после чего произошла трагедия.

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