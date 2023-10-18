Директор компании в Щелково рассказал о переехавшей на авто девушку сотруднице

Женщина, которая дважды наехала на жительницу Щелково на автомобиле у дверей управляющей компании «Паритет», сама пришла к работодателю, чтобы устроиться на работу. Об этом 18 октября рассказал «Известиям» директор компании.

Как сообщил мужчина, дама пришла к нему, чтобы «предложить свои услуги», сказав, что специализируется на подборе персонала.

«Эта сотрудница, Милена, она у нас была вчера первый день. У нее ИП свое, она работает [специалистом] по подбору персонала. Здесь мне нужны люди», — рассказал руководитель.

Он отметил, что ему действительно требуются рабочие руки, и после нескольких минут разговора с женщиной предложил ей расположиться на первом этаже и начать искать в компанию линейный персонал — слесарей и электриков. Вскоре после этого пришли недовольные жители, новая сотрудница выбежала из здания, и случилась трагедия.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что группа местных жителей пришла к офису компании «Паритет», чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Одна из сотрудниц не стала выслушивать недовольных, села в машину и просто переехала женщину, которая пыталась ее остановить. Водитель наехала на ногу жительницы, а потом переехала ее еще раз. Пострадавшую передали медикам. Также в результате ЧП пострадала еще одна женщина.

Позже в прокуратуре по Московской области отметили, что ведомство контролирует обстоятельства ДТП в городском округе Щелково. Следствие установило, что женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем и выезжая со двора со стороны улицы Космодемьянской, совершила наезд на девушку, стоящую около машины.

По данным минздрава, состояние девушки оценивается как средней степени тяжести. У нее переломы обеих ног. Сама она в комментарии «Известиям» рассказала, что в настоящее время находится в больнице и не может ходить после полученных травм.