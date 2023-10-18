Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений

Власти Китая намерены укреплять координацию с Россией по линиям ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G20 и в других многосторонних форматах. Об этом заявил 18 октября председатель КНР Си Цзиньпин на российско-китайских переговорах в Доме народных собраний в Пекине.

«Китай поддерживает организацию Россией саммита БРИКС в Казани в следующем году, намерен усилить координацию с российской стороной по линии многосторонних форматов, включая ООН, ШОС и G20», — цитирует его сайт Центрального телевидения Китая.

Также председатель КНР подчеркнул в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что Пекин готов сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы «Один пояс — один путь» и ЕАЭС.

Необходимо осуществлять региональное сотрудничество на более высоком уровне для его расширения, добавил он.

Китай поддерживает Россию в отстаивании ее интересов в области национального суверенитета, безопасности и развития, добавил китайский лидер.

«Китай поддерживает российский народ в том, чтобы он встал на путь национального возрождения по своему собственному выбору и защищал свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития», — заключил он.

Ранее в среду президент РФ отметил, что инициатива «Один пояс — один путь» является глобальной и касается всех, Россия заинтересована в ее развитии. Он указал, что создание российской транспортной инфраструктуры ее дополняет, что в будущем создаст синергетический эффект и будет развивать российские возможности.

Переговоры лидеров России и Китая прошли в Пекине ранее в этот день, где Путин принимает участие в форуме «Один пояс — один путь». Сначала лидеры провели переговоры в открытом формате, а затем в узком составе.

Во время встречи с участием делегаций лидер КНР отметил, что Пекин готов сообща с Москвой обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он констатировал, что КНР и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие, а также активно поддерживают плотное стратегическое взаимодействие.