Инициатива «Один пояс — один путь» является глобальной и касается всех, Россия заинтересована в ее развитии. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира. <...> То, что называется Евразийским партнерством — локально. Это большое пространство, и для России абсолютно приоритетное. Но это всё-таки не имеет такого глобального характера, как китайская инициатива. Поэтому, без всякого сомнения, одно дополняет другое», — сказал российский лидер в ответ на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока о возможности конкуренции инициативы КНР с предложенным РФ Большим евразийским партнерством.

Путин отметил, что Россия заинтересована в развитии «Пояса и пути». По словам президента, создание российской транспортной инфраструктуры ее дополняет, что в будущем создаст синергетический эффект и будет дополнительно развивать российские возможности.

Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялись в Пекине ранее в этот день, где Путин принимает участие в форуме «Один пояс — один путь». Сначала лидеры провели переговоры в открытом формате, а затем в узком составе. Во время переговоров с участием делегаций лидер КНР отметил, что Пекин готов сообща с Москвой обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он констатировал, что КНР и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие, а также активно поддерживают плотное стратегическое взаимодействие.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству для достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении права каждого государства на собственную модель развития.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.