Путин сообщил о прошедшей в Пекине встрече с Вучичем

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел в Пекине «на ногах» встречу с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом российский лидер заявил 18 октября в ходе пресс-конференции в китайской столице.

Он указал на то, что Россия разделяет озабоченности сербского руководства о происходящем вокруг страны.

«На ногах мы с Вучичем говорили, он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности», — отметил Путин.

Ранее в этот день сербский лидер также заявил журналистам, что у него состоялся короткий разговор с главой РФ. По словам Вучича, его отношения с российским лидером — дружеские.

До этого, 2 октября, глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц призвала Евросоюз заморозить статус кандидата Сербии в связи с развертыванием сербских войск и вооружения на границе с непризнанным государством.

24 сентября в Косово сообщили, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере республики. Косовская полиция ликвидировала трех ворвавшихся. Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти заявил, что в результате случившегося один из правозащитников Косово скончался, а президент Вьоса Османи обвинила в нападении «преступные банды Сербии». Контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.

Вучич в свою очередь заявил, что страна никогда не признает независимость Косово, и указал, что в ходе операции полицией Косово были убиты три серба.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе и Россия.