Американист допустил проблемы с выделением США помощи Израилю

Для президента США Джо Байдена будет проблематичным запросить у конгресса помощь для Израиля и Украины на фоне раскола. Об этом в разговоре с «Известиями» 18 октября заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Байден запросит у конгресса около $100 млрд для помощи Украине и Израилю, а также для безопасности американских границ.

По словам Дудакова, нужно понимать, что этот бюджет на данный момент является эфемерным, поскольку конгресс США еще не разобрался с выборами спикера палаты представителей.

«Плюс к этому усиливается раскол в стане законодателей. Есть и немалая доля правых республиканцев, которые считают, что не нужно выделять деньги Украине. И при этом есть немалая доля левых, которые считают, что не нужно выделять деньги Израилю. Поэтому согласовывать какие-либо транши на фоне такого раскола будет делом очень проблематичным», — объяснил политолог.

Кроме того, как отметил Дудаков, нынешний бюджет является попыткой Байдена не совсем с пустыми руками приехать на Ближний Восток и показать, что у него есть план.

При этом ранее в этот день Пентагон приказал 2 тыс. военных быть готовыми к развертыванию сил на Ближнем Востоке в связи с палестино-израильским конфликтом. Однако пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что окончательное решение о переброске сил еще не принято.

Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.