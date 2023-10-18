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Закрытый показ фильма «По щучьему велению» прошел в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Закрытый показ сказочного блокбастера «По щучьему велению» состоялся 17 октября в кинотеатре «Октябрь» в Москве. На презентации киноновинки побывал кинокритик Николай Никулин.

В основе сюжета лежит с детства знакомая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, за что та предложила исполнить его три желания. Первые два Емеля пустил на ветер, а третье приберег. Теперь, чтобы жениться на возлюбленной — царской дочери Анфисе, ему приходится своими силами добиваться ее расположения.

Актер Никита Кологривый, исполнивший главную роль в фильме, рассказал «Известиям» о простом нраве Емели.

«Емеля умеет бороться с проблемами улыбкой. Он умеет смеяться. Он умеет пропускать это все. У него есть любовь к жизни, легкость. И я, конечно, сам пытаюсь учиться у него», — поделился своим мнением актер.

Между тем Никулин считает, что в характере героя заложены любопытство и авантюризм.

«Никита Кологривый, сыгравший Емелю, определяет своего героя как очень любопытного человека. Может быть, он ленив и не всегда инициативен, но жаден до жизни. И когда перед ним возникают трудности, именно любопытство узнать, «а что будет дальше, если я не остановлюсь», помогает всё преодолеть», — говорит кинокритик.

Роль волшебной щуки, которая в какой-то момент превращается в красавицу Василису, сыграла Мила Ершова. По ее словам, ее героиню отличают хитрость и сильный характер.

«Сама героиня, она как мне кажется получилась легкой, не нафталиновой, не такой терпилой Аленушкой. Она хитрая, с характером», — подчеркнула Ершова.

Премьера фильма киносказки собрала множество звездных гостей, в числе которых Алексей Чадов, Марьяна Спивак, Алексей Учитель. Главными гостями вечера стали создатели картины — режиссер Александр Войтинский, продюсер Сергей Сельянов, артисты Мила Ершова и Роман Мадянов.

«Все люди мечтают о волшебной палочке, чтобы как-то — раз и вот оно. У нас это фильм про волшебную палочку. Только у нас она живая. И это по идее должно попадать в сердце», — отмечает Сельянов.

Зрители сказки увидят Кощея в исполнении Федора Лаврова, кота Баюна, говорящего голосом Сергея Бурунова, и других культовых актеров.

«Это самая важная сказка нашей культуры. Мы до сих пор в ожидании волшебной щуки. А мы говорим, не то что так не бывает, но всё равно нужно вставать с дивана и действовать самому», — заявил Войтинский.

В сказку попасть: как прошла премьера фильма «По щучьему велению»
В прокат картину выпускает дистрибьютер НМГ «Кинопрокат»

Фильм выйдет на большие экраны 26 октября.

Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению» 12 сентября. Сказку снимали весной и летом 2022 года в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми, Тобольске и окрестностях. В павильонах «Ленфильма» были построены декорации царского дворца, а в стенах бывшего завода — мрачное Кощеево царство.

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