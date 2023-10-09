Сказочный блокбастер «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября

Сказочный блокбастер «По щучьему велению» выйдет в широкий прокат 26 октября, сообщил в понедельник, 9 октября, кинокритик Николай Никулин.

Фильм уже сумел привлечь внимание и кинокритиков, и зрителей. Он даст ответы на вопросы, как не промахнуться со своими желаниями и правильно распорядиться своей жизнью.

Новая версия сказки «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского — одна из самых ожидаемых картин года. Главную роль Емели исполнил Никита Кологривый, царя — Роман Мадянов, а Василису сыграла Мила Ершова.

«Он [Емеля] любопытный. Любопытство — движение человека к цивилизации. Значит, он действенный персонаж. Самое главное, что он действует, постоянно куда-то движется. Вроде такой парадокс, что он такой ленивый. Но у него лень к привычным занудным вещам. Ему не лень покататься на салазках, ему не лень порыбачить, не лень подраться», — поделился Кологривый.

Еще на стадии проб было ясно, что между Милой Ершовой и Никитой Кологривым возникла химия. По сюжету, Емеля не ограничивается вниманием щуки и решает добиться руки дочери царя. Взбалмошная Анфиса в исполнении Алины Алексеевой заставит его пройти ряд испытаний, что станет вызовом для главного героя.

В фильме появятся новые персонажи, которые смогут разнообразить сюжет. Юрий Колокольников исполнил роль английского дипломата, Федор Лавров — Кощея, а Сергей Бурунов озвучил поющего Кота Баюна.

12 сентября компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению». Сказку снимали весной и летом 2022 года в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми, Тобольске и окрестностях. В павильонах «Ленфильма» были построены декорации царского дворца, а в стенах бывшего завода — мрачное Кощеево царство.