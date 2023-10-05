Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Повелитель ветра» 12+

Режиссер: Игорь Волошин. В ролях: Федор Бондарчук, Евгений Ткачук, Анна Михалкова, Даниил Воробьев

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.

С 5 октября в прокате

«Гардемарины 1787. Мир» 12+

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Режиссер: Светлана Дружинина. В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Александр Панкратов-Черный, Александр Лазарев, Всеволод Шиловский, Ольга Машная, Анастасия Макеева, Ника Здорик, Андрей Лаптев

Крым, 1787 год. Несмотря на Манифест российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз. Незаконнорожденный сын государыни, посланный в Европу на обучение, — страстный картежник и буян. Этой слабостью ловко пользуются интриганы. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям — гардемаринам. Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети…

С 5 октября в прокате

«Короче, план такой» 16+

Фото: Wink

Режиссер: Марк Горобец. В ролях: Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Валерий Баринов, Михаил Сафронов, Владимир Сычев

Премьера комедийного сериала о приключениях команды русских хакеров, которые знают друг друга только по никам и никогда не виделись в реале. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не попались из-за нелепой ошибки. Ребята знакомятся лично, и им предстоит сделать выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Команда выбирает второе, и с этого момента их жизнь коренным образом меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира.

С 10 октября на Wink

«Первая любовь» 18+

Фото: Агентство «Эффект бабочки»

Режиссер: Светлана Проскурина. В ролях: Марина Брусникина, Игорь Верник, Лиза Кугай, Алексей Вертков, Александра Ребенок, Мария Леонова, Марина Клещева, Сергей Муравьев, Александра Бледная, Маргарита Шилова

Коллеги по работе Анна Сергеевна и юная Лена приезжают на отдых в загородный санаторий и становятся невольными свидетелями преступления. Они начинают собственное опасное расследование и в итоге начинают понимать, что им тоже грозит беда. Беда здесь повсюду, ею пропитано всё вокруг. Опасность обессиливает и возбуждает. Опасностью заражаются все герои, в том числе и главный подозреваемый Георгий.

С 5 октября в прокате

«Бизон: Дело манекенщицы» 16+

Фото: дирекция общественных связей Первого канала

Режиссер: Сергей Чекалов. В ролях: Сергей Безруков, Александр Яценко, Владимир Стеклов, Геннадий Смирнов, Сергей Гилев, Айсель Прат, Анжелика Маркелова, Анна Богомолова

Москва, 1974 год. Расцвет брежневской эпохи. Растет благосостояние советских трудящихся. Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком Мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица — Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. В ходе расследования выясняется, что за блестящим фасадом Дома моделей происходит множество темных дел, в которые и оказалась втянута роскошная красавица, выпускница МГУ Мила.

С 9 октября на Первом канале

Театр

«Маскарад с закрытыми глазами» 18+

Фото: mxat.ru

Режиссер: Петр Шерешевский. В ролях: Игорь Верник, Мария Фомина, Евгений Перевалов, Сергей Беляев, Юлия Витрук, Илья Козырев, Артем Волобуев

Создатели решили рассмотреть драму Лермонтова «Маскарад» через сегодняшнюю оптику. Арбенин, главный герой драмы, изначально воспринимает мир как вместилище порока. Мир зол и преступен изначально, непорочная Нина — исключение из правил. Любовь к ней — способ бегства от мира, эскапизм. И ее воображаемая измена всё ставит на свои места. Убивая ее, Арбенин мстит миру за его несовершенство, за его порочность.

10 и 11 октября, 19:00, МХТ имени А.П. Чехова

«Петр I» 16+

Фото: Театр «Модерн»

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Юрий Анпилогов, Владислав Свиридов, Александр Толмачев, Надежда Селиванова, Алексей Багдасаров, Сергей Аронин, Мария Орлова, Марианна Канивец

В основе сюжета противоречивая фигура царя Петра I. Антихрист или Христос, свет или тьма — кем был российский правитель для своего народа и что он оставил потомкам? Чем исторически оборачивается для России желание следовать западным меркам, забывая о своей аутентичности? На сцене разворачивается настоящая трагедия наделенного властью, но абсолютно одинокого человека, исторической личности. В основу постановки легли работы Дмитрия Мережковского и Алексея Толстого, исторические и архивные документы.

7 октября, 18:00, театр «Модерн»

«Лавр» 16+

Фото: Пресс-служба Нового театра

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Амина Синагатуллина, Анфиса Ломакина, Валерия Мисанова, Ксения Таран, Диана Борина, Александр Леонтьев, Илья Баранов

Новый театр под руководством Эдуарда Боякова представляет премьеру новой редакции «Лавра» на сцене Театра Российской армии. Хит МХАТ имени Горького образца 2020 года. В центре сюжета — история человека, прошедшего путь от мальчика-сироты к врачевателю, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. События происходят в разные исторические периоды по всему свету. Архаический быт оборачивается мегаполисом, старославянский язык переплетается с современным сленгом, прошлое, настоящее и будущее существуют в единстве.

5 и 6 октября, 19:00, Театр Российской армии

«Свадьба» 16+

Режиссер: Марк Розовский. В ролях: Василий Рахманин, Вячеслав Пронин, Никита Заболотный, Илья Собакин, Анастасия Добрынина, Татьяна Кузнецова, Ирина Морозова

Премьера спектакля по одноименному произведению Зощенко — веселая анекдотическая сатира на опустошение и одичание человека, живущего в идиотизме и невежестве, в хамстве и кошмаре нищей повседневности. Здесь проза сочетается с музыкальными шедеврами — шлягерами 1920–1930-х годов. Зрелище, где можно посмеяться, поплакать и попеть вместе с героями. Горько!

10 и 11 октября, 19:00, театр «У Никитских ворот», Новая сцена

«Свет с неба» 16+

Фото: svetsneba.ru

Режиссер: Анджей Бубень. В ролях: Светлана Щедрина, Игорь Скляр, Александр Титенко, Арсений Мыцык

Бывшие любовники, школьная учительница и успешный ресторатор. Необходимо встретиться вновь, чтобы договорить и понять друга. Спектакль о том, как воспоминания могут стать источником счастья и боли, о том, каким образом правда и ложь переплетаются в нашей памяти, порой подменяя друг друга. Как и чеховские персонажи, герои говорят и существуют в обманчивой реальности, где трудно уловить истинное значение сказанных слов и их значений.

11 и 12 октября, 19:00, «Студия театрального искусства»

«Фигаро» 16+

Режиссер: Денис Бокурадзе. В ролях: Лариса Долина, Ирина Апексимова, Роман Колотухин, Дарья Авратинская, Игорь Ларин, Анастасия Лазукина, Любовь Селютина, Филипп Котов

Премьера спектакля по мотивам пьесы «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше. Кто чей сын, кому достанется невеста и когда уже закончится этот сумасшедший день в замке графа? Спектакль «Фигаро» — это театр в театре, эстетика и здоровый юмор. Новая постановка не будет перенесена в современность, но и «классической классики» зритель на сцене не увидит. Да что уж там, режиссер даже жанр своей работы определяет весьма замысловатым образом — «почти комедия».

7 и 8 октября, 19:00, Театр на Таганке

«Летучий голландец» 12+

Фото: Московский театр «Новая опера имени Е.В. Колобова»

Дирижер: Филипп Чижевский. В ролях: Анджей Белецкий, Андрей Борисенко, Марина Нерабеева, Ольга Терентьева

Премьерой оперы Вагнера театр откроет сезон. Этот спектакль — первый опыт совместной постановки двух российских театров: Московского театра «Новая опера имени Е.В. Колобова» и Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского. Вагнер на протяжении всей жизни возвращался к партитуре «Летучего голландца», создавая новые редакции. Эта постановка — обращение к первой версии произведения, написанной в 1841 году. При жизни композитора эта версия не исполнялась. Сценическое решение режиссера-постановщика Константина Богомолова.

6, 8, 10, 12 октября, 19:00, «Новая опера имени Е.В. Колобова»

Концерты

Гала-концерт звезд оперы и балета 6+

Это главное событие для Мариинского театра. 6 октября ровно 240 лет назад был открыт Большой (Каменный) театр. На его сцене прошло немало значимых мировых премьер, многие названия и по сей день входят в репертуар театра. Например, «Руслан и Людмила» Глинки. В праздничный вечер на сцене — Симфонический оркестр и хор Мариинского театра. За пультом — Валерий Гергиев. В программе произведения Мусоргского, Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Сен-Санса, Рахманинова, Рубинштейна и других. Солисты: Ильдар Абдразаков, Виктория Терешкина, Зинаида Царенко, Юрий Воробьев, Альбина Шагимуратова, Екатерина Семенчук, Сергей Скороходов, Владислав Сулимский, Евгений Никитин и другие артисты Мариинского театра.

5 октября, 19:00, Мариинский-2 (Санкт-Петербург)

«Ильдар Абдразаков» 6+

Большой сольный концерт заслуженного артиста России, двукратного обладателя «Грэмми» Ильдара Абдразакова. В этот вечер на сцене — Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Ильдар Абдразаков — не только признанный мастер вердиевского репертуара, но и артист, который исключительным образом исполняет русскую музыку и которому подвластны любые творческие вызовы. В программе концерта прозвучат романсы и песни золотого века. Многие будут исполнены артистом впервые.

8 октября, 19:00, «Крокус Сити Холл»

Юбилейный концерт Андрея Державина 16+

Фото: арт-менеджер Анна Брусенкова

Андрей Державин — певец, композитор, автор многих хитов. Его песни «Не плачь, Алиса!», «Журавли», «Брат», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина» на протяжении многих лет не выходят из ротаций радиостанций. Этот год — особенный для Андрея Державина. Вместе со своей возрожденной группой «Сталкер» он отправится в большой юбилейный тур, приуроченный к своему 60-летию. В Москве артист выступит с программой «Новое и лучшее», включающей все хиты и незабываемое шоу.

6 октября, 20:00, «16 тонн»

Bel Suono 6+

Фото: пресс-служба Crocus City Hall

«Шоу трех роялей» представит новую программу в разных жанрах. Солисты Bel Suono Никита Хабин, Антон Мосенков и Кирилл Гущин подготовили произведения из нового альбома «Universe/Вселенная», в том числе совершенно неожиданное прочтение «Лунной сонаты» Бетховена и «Кармен» Бизе. Поклонники услышат произведения, созданные коллективом за 12 лет, — всемирно известные композиции в уникальной авторской обработке Bel Suono.

7 октября, 19:00, «Крокус Сити Холл»

День рождения «Муз-ТВ» 16+

В этом году «Муз-ТВ» отметит свое 27-летие в кругу друзей — топовых исполнителей, телезрителей и почетных гостей. На сцену Кремлевского дворца выйдут Полина Гагарина, JONY, SHAMAN, GAYAZOV$ BROTHER$, группа «Дискотека Авария», Клава Кока, Ольга Бузова, Лолита, Люся Чеботина, Алсу, Galibri & Mavik и другие. В свой день рождения канал будет не только принимать поздравления, но и дарить подарки.

7 октября, 18:00, Государственный Кремлевский дворец

Музеи

«Алексей Щусев. 150» 16+

Фото: Музей архитектуры имени А.В. Щусева

Первая за последние 50 лет монографическая выставка, посвященная творчеству выдающегося архитектора Алексея Викторовича Щусева (1873–1949), приуроченная к 150‑летию со дня рождения. Экспозиция занимает два главных выставочных пространства: экспозиция в Анфиладе посвящена проектам гражданской архитектуры, в Аптекарском приказе представлено храмовое зодчество мастера. В залах Анфилады раскрывается история становления великого зодчего: от его ученических работ в Академии художеств, через первые самостоятельные проекты к главным творениям — Казанскому вокзалу в Москве, Мавзолею В.И. Ленина, Государственному театру оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. Отдельный зал посвящен железнодорожным проектам Алексея Щусева.

До 21 января, Музей архитектуры имени А.В. Щусева

«Николай Рерих» 6+

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Третьяковская галерея открывает самый ожидаемый проект 2023 года — выставку Николая Константиновича Рериха (1874–1947), одного из наиболее известных русских художников конца XIX — первой половины ХХ века. Крупнейшая монографическая выставка, приуроченная к юбилею мастера, раскрывает перед зрителями панораму его творчества. Особое внимание уделено опытам Н.К. Рериха в разных видах искусства, а также его путешествиям по России и Азии. Представлено 150 произведений живописи и графики, скульптуры, образцы декоративно-прикладного искусства, костюмы, книги, мемориальные предметы, а также редкие архивные документы.

С 10 октября по 10 марта, Новая Третьяковка

Выставка Андрея Волкова Suspense 12+

Фото: PA Gallery

Нефигуративные полотна Андрея Волкова, несмотря на видимое отсутствие сюжета, подобны кинематографу. Сталкивая на картинах контрастные цвета или, напротив, составляя сложные цветовые гармонии, накладывая красочные слои друг на друга, художник ведет сложный рассказ о живописи как таковой и ее психоэмоциональном воздействии на зрителя.

До 2 ноября, Cube.Moscow, PA Gallery

Фестивали

XXIII Международный музыкальный фестиваль ArsLonga 6+

Фестиваль откроется 11 октября концертом в Большом зале консерватории: в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Дмитрия Юровского прозвучит Первая симфония Сергея Рахманинова. Серия концертов, посвященных симфоническому творчеству великого русского композитора, в год 150-летия со дня его рождения станет логическим продолжением празднования юбилея. Цикл «Рахманинов. Все симфонии» в БЗК исполнят музыканты Московского государственного симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России, худрук оркестра и Международного музыкального фестиваля ArsLonga Иван Рудин.

С 11 октября по 19 ноября, зал «Зарядье», Консерватория им. П.И. Чайковского

VII кинофестиваль «Евразийский мост» 16+

Фото: пресс-служба кинофестиваля «Евразийский мост»

В этом году смотр пройдет в седьмой раз и по традиции представит игровой и документальный конкурс. Оценивать работы будет международное жюри, в которое вошли кинематографисты разных стран. Председателем жюри игрового конкурса стал режиссер, сценарист и продюсер Иван Болотников (Россия), также в жюри французский режиссер, сценарист и продюсер румынского происхождения Корнел Георгице (Румыния-Франция), а также продюсер, режиссер и актриса Елена Коссон (Россия-Франция). На закрытии фестиваля 6 октября будет показан фильм «Два капитана» бурятского режиссера Баира Уладаева.

До 6 октября, Ялта

«Между прошлым и будущим» 6+

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области Музей-усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое»

Впервые в Подмосковье будет организована тотальная инсталляция «Между прошлым и будущим» — фестиваль о культуре и смыслах города, с разнообразной программой, объединяющей традиции и современность. 7 октября фестиваль откроется выставкой на новой площадке в доме Мачтета. В экспозиции будут представлены работы семи современных художников AskeriI Gallery, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Чес, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин. В октябре и ноябре гости станут участниками уличных спектаклей о достопримечательностях, культурном коде и смыслах города.

С 7 октября по 12 ноября, Зарайск

XVIII Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» 16+

Фото: Киностудия им. М. Горького Кадр из фильма «Музыка звезд»

В программе фестиваля семь документальных картин из России, США, Великобритании, Бельгии, Непала. Их отличает нестандартный взгляд на вопросы современной прикладной науки, а также восприятие человечеством этих вопросов. В национальный конкурс вошли 17 фильмов. В фокусе режиссеров атомная энергетика, метеоритика, экология, этнографические исследования, орнитология, океанология, достижения в области медицины.

Фильмом открытия станет «Музыка звезд» Анастасии Зверьковой. Картина рассказывает о научных сотрудниках специальной астрофизической обсерватории РАН, крупнейшего в России объекта для наблюдения за Вселенной

С 6 по 10 октября, Санкт-Петербург

Марафон классической музыки и народных танцев в Самарканде 12+

Фото: PR-служба «Русских сезонов»

В амфитеатре историко-этнографического комплекса «Вечный город» в рамках международного проекта «Русские сезоны» пройдет осенний музыкальный марафон, в котором примут участие Хибла Герзмава, Игорь Головатенко, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, ансамбль современной хоровой музыки Altro coro под управлением Александра Рыжинского и государственный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

С 10 по 13 октября, Самарканд (Узбекистан)