В сказку попасть: как прошла премьера фильма «По щучьему велению»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма Александра Войтинского «По щучьему велению». В основе сюжета — классическая сказка про Емелю, который поймал щуку-волшебницу, а та предложила ему сделку — исполнить три желания. Главные роли исполнили Мила Ершова и Никита Кологривый. Премьеру посетила министр культуры Ольга Любимова, режиссер Клим Шипенко, актеры Алексей Чадов, Ева Смирнова и многие другие. О том, как прошел вечер и почему русские сказки сравнили с с Вселенной Marvel — в репортаже «Известий».

Принцесс много

Дверь в сказку отворилась прямо в центре Москвы. Там можно было увидеть и кресло придворного боевого кота-баюна, и чешую волшебной щуки, и ведро Емели, в котором он рыбу поселил — все это в стенах столичного кинотеатра «Октябрь». Там 17 числа одноименного месяца состоялась светская премьера фильма «По щучьему велению», собравшая среди первых зрителей звезд российского кинематографа. Одним из первых на дорожке появился Роман Мадянов, сыгравший а фильме царя. Поддержать каст пришли коллеги по цеху — актриса Анастасия Резник, Алексей Чадов. Звезда новых «Папиных дочек» Ева Смирнова появилась в платье с традиционным орнаментом под стать теме премьеры. Говорит, и сама бы хотела сыграть в сказке, но не принцессу, а ведьму.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко актриса Ева Смирнова на премьере фильма

— Принцесс много. А Баба Яга креативный и интересный персонаж, харизматичный, — сказала она.

Посетила премьеру и министр культуры РФ Ольга Любимова с дочерью.

— Каждую такую детскую, семейную большую премьеру мы ждём с замиранием сердца. Если вы обратите внимание, каждое новое название — это такие легендарные произведения. Либо это наши народные фольклорные любимые герои, либо советские детские, либо книжки, которые нам читали бабушки и дедушки. Поэтому двойная, даже тройная ответственность у тех, кто делает новую версию, создает эти произведения. Но нам, конечно, очень важно, чтобы они нравились зрителям, чтобы каждая новая премьера становилась поводом, чтобы снова и снова ходить в кинотеатры и ждать новых, — сказала Ольга Любимова.

Вселенная русских сказок

Сюжет фильм «По щучьему велению» основан на классической сказке про Емелю. Главный герой фильма в исполнении Никиты Кологривого — парень вроде неплохой, да только ленивый. Готов целыми днями валяться на печи, а вставать разве что ради развлечений — с горки прокатиться, да порыбачить. Все меняется, когда на его удочку клюет волшебная щука. Они заключают сделку — рыба обещает исполнить три его желания. Первые два простофиля спускает, а третье все же решает приберечь. Тут и начинаются приключения Емели и щуки, которую он ласково зовёт Рыба моя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Министр культуры Ольга Любимова с дочерью Варварой

— Это очень важная сказка. Мы до сих пор в ожидании волшебной щуки, что она придет, а мы будем сидеть на диване, и все само сделается. В оригинальной сказке герой продолжает использовать это волшебство, но так не бывает, и в сказке этого так и не сказали. А мы говорим, что нужно вставать с дивана и действовать самому. В этом главное послание, — сказал «Известиям» режиссер «По щучьему велению» Александр Войтинский.

Емеля решает, что хочет жениться, да не на ком попало, а на царской дочке. Ради нее он готов и с кровожадным котом-баюном подружиться, и скатерть самобранку раздобыть, и даже в Царство мертвых к самому Кощею отправиться. Везде его сопровождает рыба волшебная, которая, сбросив чешую, превращается в прекрасную девушку Василису.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актриса Мила Ершова на премьере фильма

— Василиса у Емели во френдзоне. Она просто его палочка-выручалочка, — пошутила в разговоре с «Известиями» исполнительница роли Василисы Мила Ершова. — Мне кажется, что каждый российский ребенок вырос на всех наших сказках одновременно, и в голове все смешивается — и Василиса Прекрасная, и Емеля, и Иван Дурак, и рыбы, и лягушки, и лебеди. И ты уже не знаешь, кто из какой сказки. Есть Marvel, а есть Вселенная русских сказок.

Снимали фильм под Тобольском на берегах Иртыша. Получилась не просто сказка, а целый блокбастер. Было задействовано целых три печи. Одна гоняла на длинные дистанции на огромной скорости, другая крутилась вокруг своей оси, третья пробивала стены. Декорации Царства Кощея построили в Санкт-Петербурге, а интерьеры Царского Дворца — в павильонах «Ленфильма».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Декорации фильма

Показ начался немного позже, чем планировалось. Группа не хотела начинать без исполнителя роли Емели Никиты Кологривого, который задерживался. Но реальная жизнь — не сказка, и он, как бы сильно не желал, в приехал уже в разгар показа. Артист, к слову, накануне отпраздновал 29-летие.

— Мне хочется, чтобы мой герой помог многим сейчас справится с депрессией, которая присутствует. Я ее чувствую у людей на уровне каком-то эмпатичном. Я понимаю, что Емеля умеет бороться с проблемами улыбкой. Он умеет смеяться. Он умеет пропускать это все. У него есть любовь к жизни, легкость. И я, конечно, сам пытаюсь учиться у него. Я вообще не такой человек, — сказал Никита «Известиям», забегая в зрительный зал.

Фото: НМГ Кинопрокат Кадр из фильма

А вот какие мечты исполняются в сказке просто по щучьему велению. зрители узнают на следующей неделе. Фильм представляет во всех кинотеатрах страны 26 октября российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа.