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В Турции не исключили полного разрыва отношений США с Ближним Востоком

Глава МИД Турции: моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
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Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду, 18 октября, заявил, что США, возможно, находятся на грани окончательного разрыва отношений с Ближним Востоком.

Он предположил, что «моральное превосходство» Соединенных Штатов в регионе невероятно пострадало. Кроме того, Фидан указал, что отправка страной авианосца в Восточное Средиземноморье не является новой ситуацией, Вашингтон может иметь тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями.

«Насколько мы можем судить, они хотят, чтобы это стало сдерживающим фактором, если в войну вступит другая сторона, кроме ХАМАС. Похоже, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине», — передает слова главы МИД Турции TRT Haber.

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Ранее, 17 октября, Пентагон приказал 2 тыс. военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке в связи с нападением на Израиль палестинского движения ХАМАС.

До этого, 16 октября, телеканал Fox News сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока. При этом отмечалось, что армия США не будет принимать участие в военных действиях. Войска планировалось отправить исключительно в целях медицинской помощи и проведения консультаций для Вооруженных сил Израиля.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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