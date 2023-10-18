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Посол Антонов назвал отправку Украине ATACMS грубейшей ошибкой США

Посол Антонов: решение США предоставить Украине ATACMS — грубейшая ошибка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Решение Вашингтона отправить Киеву дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS — это грубая ошибка Белого дома, которая повлечет за собой определенные последствия. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в Telegram-канале посольства во вторник, 17 октября.

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер», — сообщил Антонов.

Посол также подчеркнул, что позиция США в этом вопросе подтверждает, что Вашингтон делает всё возможное для свертывания двусторонних отношений с Россией.

«Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», — добавил дипломат.

В завершение он подчеркнул, что никакие американские «подарки» не повлияют на расстановку сил в зоне спецоперации.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

Ранее, 17 октября, стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали это вооружение при ударе по Бердянску в Запорожской области.

В тот же день применение ATACMS подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он поблагодарил президента США Джо Байдена за помощь в предоставлении вооружения для ВСУ.

Тогда же телеканал CNN предположил, что тайная отправка Киеву ракет — это попытка Вашингтона застать врасплох Москву. По словам источника издания, в США предполагали, что Вооруженные силы России (ВС РФ) убрали бы свое вооружение за пределы досягаемости ATACMS, если бы заранее знали о поставках.

Вскоре было опубликовано заявление главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, в котором она подтвердила, что США действительно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

В распоряжении «Известий» появились кадры обломков сбитых ракет ATACMS на одном из направлений в зоне СВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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