Что известно о наезде на женщину возле здания УК в Щелково. Главное

Возле здания управляющей компании в подмосковном Щелково женщина дважды переехала на автомобиле местную жительницу, недовольную работой подрядной организации. Инцидент произошел днем во вторник 17 октября. Сейчас пострадавшая находится в больнице с переломом ног. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Конфликт в Щелково произошел из-за отсутствия отопления

Местная жительница вместе с другими горожанами пришла выразить недовольство качеством коммунальных услуг к зданию управляющей компании «Паритет», расположенному по адресу: ул. Космодемьянской, 15в. Поводом для жалоб послужили отсутствие отопления и ужасное состояние подвалов.

Позднее на место приехало местное телевидение. Не желая вести дальнейшую беседу под объективом камер, водитель села в машину Audi и попыталась скрыться. Жители пытались ее остановить, перегородив дорогу. Но женщина продолжила движение, сбив стоявшую позади иномарки местную жительницу.

На кадрах видно, как совершившая наезд — по неподтвержденным данным, она работает в группе компаний «Основа», которая курирует работу всех управляющих компаний района, — переезжает лежащую на земле молодую женщину.

«Она сначала вперед как бы поехала, о бордюр ударилась и сразу начала назад сдавать. Люди начали разбегаться, но она всё равно зацепила колесом, переехала, а потом еще вперед ее переехала», — сказала одна из присутствующих.

Участница конфликта в Щелково получила травмы ног

Очевидцы конфликта вызвали полицию и скорую помощь. Изначально сообщалось, что у пострадавшей, предположительно, произошел тяжелый перелом ног.

По уточненным данным «Известий», у женщины диагностировали закрытый перелом правого голеностопного сустава и правой стопы. Ей назначили рентген, компьютерную томографию и анализ крови.

В минздраве Московской области заявили, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, стало известно еще об одной пострадавшей — она получила ушиб голени, после того как машина задела ее бампером. От госпитализации очевидица событий отказалась. Помощь ей оказали на месте.

Пострадавшая работает санитаркой в больнице

Первую пострадавшую в конфликте у здания управляющей компании зовут Наталья Савелова. Она работает санитаркой Щелковской больницы. В настоящее время 39-летняя женщина находится в больнице. Ей нельзя ходить, также после травмы у нее сильная головная боль.

Однако, несмотря на свое состояние, Наталья нашла в себе силы пообщаться с журналистами и рассказать, что произошло.

По ее словам, УК «Паритет» игнорирует проблемы местных жителей уже на протяжении пяти лет. А когда толпа недовольных жильцов пришла к зданию, чтобы разобраться с вопросом о проведенном в домах ремонте, сотрудники организации забаррикадировались в кабинете.

«Я пять лет с ними воюю, хожу, у меня заявки каждый день... У меня дыра в стене. И отопления, и горячей воды у нас нет», — сказала пострадавшая.

В УК объяснили инцидент в Щелкове паникой

Глава управляющей компании «Паритет» Рамазан Алидибиров признал, что проблемы c отоплением, действительно, есть. Однако в случившемся, по его мнению, виноваты обе стороны.

С его слов, водитель запаниковала, поскольку пыталась убежать от толпы. В окна ее машины стучали несколько человек, а одна из жительниц ударила ее по лицу, сообщил он RT. Также Алидибиров опроверг появившуюся ранее информацию о том, что водитель Audi является работницей УК. Он заявил, что она никогда не работала в управляющей компании, и жители приняли ее за сотрудницу организации ошибочно.

По факту наезда в Щелково возбудили уголовное дело

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ей может грозить до восьми лет колонии.