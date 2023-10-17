Уголовное дело возбудили после наезда авто на женщину в Щелково

Сотрудники Следственного управления МУ МВД России «Щелковское» возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы ГК «Основа», совершившей наезд на женщину в подковном Щелково 17 октября.

«Следователем Следственного управления МУ МВД России «Щелковское» в отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в Telegram-канале подмосковной полиции.

Уточняется, инцидент произошел около 14:15 на улице Космодемьянской. Женщина 1998 года рождения совершила наезд на местную жительницу на своем легковом автомобиле.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день около группа местных жителей пришла к офису компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Они перегородили выезд одной из сотрудниц, однако та всё равно сдала назад на своем автомобиле Audi и сбила одну из женщин. После этого работница УК продолжила движение, переехав ноги лежащей девушки. У пострадавшей Натальи С., предположительно, произошел тяжелый перелом ног.

По ее словам, в настоящее время она находится в больнице и не может ходить после полученных травм. Сейчас ей назначили рентген, компьютерную томографию и анализ крови.

Позднее она рассказала, что местные жители пришли к офису управляющей компании, поскольку ее сотрудники никак не реагировали ни на ее жалобы, ни на заявления других местных жителей. Женщина уточнила, что выбежавшая работница хотела скрыться от толпы горожан, но группа преградила ей дорогу, после чего она сбила на автомобиле Наталью и еще раз ее переехала.