Предвыборный штаб Байдена намерен завести аккаунт в соцсети Трампа

Представители предвыборного штаба американского президента Джо Байдена сообщили Fox News Digital 16 октября, что они присоединяются к Truth Social — соцсети бывшего президента США Дональда Трампа с целью «встретиться с избирателями там, где они находятся».

«Республиканцы даже не могут договориться о спикере палаты представителей, поэтому очевидно, что не все республиканцы думают одинаково», — сказал представитель предвыборного штаба Байдена.

В штабе демократов заявили, что намерены «внедрять свое послание» в основную повестку Республиканской партии и бороться с «ложью и дезинформацией» о президенте США, которые могут появиться на платформе социальных сетей.

«В Truth Social очень мало правды, но, по крайней мере, теперь там станем немного веселее», — сказал в беседе с Fox News Digital старший помощник Байдена по предвыборной кампании.

Предположительно, первый пост будет примерно таким: «Ну, посмотрим, как пойдет. Добро пожаловать в новообращенные!»

Еще один представитель предвыборной кампании Байдена пояснил, что он и коллеги собираются использовать тот факт, что «республиканцы иногда могут быть лучшими посланниками» демократов. Официальные лица сравнили этот шаг кампании Байдена, с «попыткой зайти в логово льва, чтобы указать на лицемерие республиканцев и немного повеселиться за их счет».

В Truth Social на этот шаг демократов ответили, что «это бесплатная, открытая платформа», которая «приглашает присоединиться любого человека в мире».

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чанг в комментарии оригинального хода штаба Байдена заявил, что цели, которые преследует демократы, заводя аккаунт в соцсети Трампа, вряд ли будут достигнуты.

«Мошенник Джо Байден и его команда наконец-то признали, что Truth Social исключительно популярна и является единственным местом, где творятся настоящие новости. К сожалению для Байдена, его попытки распространять дезинформацию с целью запугивания американского народа, чтобы отвлечь внимание от его катастрофического послужного списка, не сработает, и будут преданы забвению», — сказал Чанг.

Днем ранее, 15 октября, президент США рассказал CBS News о том, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания и назвал цели на второй президентский срок. Среди них — урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе беседы Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение палестинского движения ХАМАС. Также он назвал возможной нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии, однако на это потребуется время.

11 октября Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик назвал последствием неправильных и некомпетентных решений действующего президента США.