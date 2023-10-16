В Испании нашли мертвым 18-летнего футболиста клуба «Кордова»

В Испании найден мертвым 18-летний игрок молодежного состава футбольного клуба «Кордова» Альваро Прието. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш молодой игрок Альваро Прието найден мертвым», — говорится в сообщении пресс-службы клуба на его официальном сайте.

Руководство «Кордовы» поблагодарило своих фанатов за соболезнования.

По данным испанской газеты Mundo Deportivo, тело Прието нашли на станции Санта-Хуста между двумя вагонами. Прието пропал 12 октября в Севилье, с тех пор полиция вела его поиски. Сообщается, что погибший был в той же одежде, что и в день исчезновения.

Журналисты со ссылкой на заявление итальянской железнодорожной компании Renfe сообщают, что поезд, в котором было обнаружено тело пропавшего молодого человека, не использовали несколько недель, он не совершал никаких поездок, в нем не было никаких проверок и не проводилось техническое обслуживание.

По информации газеты, Прието поехал в Севилью с другим молодым человеком и 11 октября был в местном ночном клубе. На следующий день он отправился на поезде в Кордову, но у него были проблемы с билетом и аккумулятором мобильного телефона. После этого футболист решил сесть на другой поезд без билета, но его заметил проводник и высадил. Камеры на станции Санта-Хуста показывают, как молодой человек пытается выйти на рельсы, это последние на данный момент кадры, на которых Прието видели живым.