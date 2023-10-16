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Хуснуллин заявил Путину о ремонте более 180 млн кв. м дорог к концу 2023 года
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Хуснуллин заявил Путину о ремонте более 180 млн кв. м дорог к концу 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 180 млн кв. м дорог будут отремонтированы в РФ по итогам 2023 года, что является самым лучшим результатом за всю историю страны. Об этом 16 октября доложил вице-премьер России Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину.

«В этом году у нас, точно совершенно, будет отремонтировано более 180 млн кв. м дорог. Это просто гигантский объем, который мы еще никогда за всю историю нашей страны не делали. Это самый лучший результат за всю историю страны», — сообщил он на видеоконференции с главой государства.

Президент России 16 октября по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе. Церемония открытия новых и отремонтированных объектов дорожного строительства прошла в Донецкой Народной Республике (ДНР), Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях.

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16 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство РФ выделит порядка 15 млрд рублей для ремонта и поддержания более 20 тыс. км улично-дорожной сети в российских регионах. Он добавил, что решение сделает передвижение по дорогам безопаснее и комфортнее как для автомобилистов, так и для пешеходов. Кроме того, инициатива позволит улучшить логистику грузов как для потребителей, так и для представителей бизнеса.

В июле стало известно, что в 2023 году в российских регионах к нормативному состоянию приведут более 6,2 тыс. объектов региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 19 тыс. км. Сейчас фактическая доля укладки асфальтобетона и других типов покрытия в субъектах страны составляет 35%.

В некоторых регионах годовой план приведения дорог в «нормативное состояние» уже выполнен досрочно. Так, в Белгородской области, где уже пятый год подряд завершаются все работы раньше срока, в 2023 году к нормативам привели 82 объекта.

В том же месяце пресс-служба Минтранса России отмечала, что более 120 млрд рублей по программе казначейских кредитов поступят в российские регионы на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры.

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