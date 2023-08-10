Правительство направит 15 млрд рублей регионам РФ на текущий ремонт автодорог

Правительство РФ выделит порядка 15 млрд рублей для ремонта и поддержания более 20 тыс. км улично-дорожной сети в российских регионах. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Направим около 15 млрд рублей из бюджета на содержание и на текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах, которыми жители пользуются ежедневно. Это позволит привести в порядок свыше 20 тыс. км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов», ― приводит слова премьера Telegram-канал правительства России.

Мишустин добавил, что решение выделить средства из бюджета на поддержание дорог сделает передвижение по ним безопаснее и комфортнее как для автомобилистов, так и для пешеходов. Кроме того, эта инициатива позволит улучшить логистику грузов как для потребителей, так и для представителей бизнеса.

Ранее, 9 августа, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил «Известиям», что новая разметка для соблюдения безопасной дистанции, которую ГК «Автодор» планирует протестировать на нескольких российских платных трассах, вряд ли решит проблему с нарушителями, однако некоторым водителям она действительно может помочь в более безопасном вождении.