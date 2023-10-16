Конституционный суд Грузии одобрил запрос об импичменте президента Зурабишвили

Конституционный суд (КС) Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом 16 октября сообщил глава суда Мераб Турава.

Суд признал, что Зурабишвили своими поездками за рубеж вопреки запрету правительства нарушила государственный закон, что разрешает начало импичмента главы государства.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила Конституцию», — заявил Турава в эфире «Первого грузинского телеканала».

Решение поддержали шесть из девяти членов пленума. На следующей неделе его также должен утвердить парламент. Для этого потребуется парламентское большинство в 100 голосов. При этом само парламентское большинство сейчас составляет только 84 голоса. В случае если решение КС поддержат, президент будет считаться отстраненной от должности в результате импичмента.

«У парламента есть две недели, чтобы проголосовать по этому вопросу. Так как текущая неделя у нас сессионная, а следующая нет, будет правильным, если мы в течение текущей недели рассмотрим этот вопрос и проголосуем», — отметил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на заседании депутатов.

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте Зурабишвили 3 октября. Депутаты его подали вопреки отказу кабинета министров в начале сентября. Он был инициирован, так как президент продолжала зарубежные визиты, несмотря на полученные от правительства отказы. В частности, ей было отказано в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, Израиль и ОАЭ.

25 сентября сообщалось, что президент Грузии прибыла с государственным визитом в Эстонию, несмотря на запрет правительства посещать европейские государства. В ходе него эстонский лидер подтвердил поддержку евроинтеграции Грузии и призвал к продолжению реформ.

Иску депутатов предшествовал конфликт между президентом и партией «Грузинская мечта». Зурабишвили объявила о своих планах провести ряд встреч с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, будут связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Правительство в ответ на это выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах, аргументировав это тем, что именно парламент должен определять внешнеполитический курс страны.