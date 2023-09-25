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Президент Грузии прибыла в Эстонию на фоне грозящего импичмента

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Francesco Ammendola/Us Quirinale
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с государственным визитом в Эстонию, несмотря на запрет правительства посещать европейские государства. О приезде Зурабишвили 25 сентября сообщила канцелярия президента Эстонии Алара Кариса.

Глава государства подтвердил поддержку евроинтеграции Грузии и призвал к продолжению реформ.

«Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к ЕС, и мы готовы поддержать вашу страну своим опытом. Ближайшие недели важны для пути Грузии к статусу кандидата в ЕС и для соответствия критериям, установленным Еврокомиссией. Для этого Грузия должна на словах, но особенно на деле продемонстрировать свою решимость на всех уровнях», — заявил Карис.

Зурабишвили и Карис также обсудили отношения двух стран и события на Украине и в Грузии.

Согласно конституции Грузии, президент страны может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. За последнее время Зурабишвили также посетила несколько стран.

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12 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» передала на рассмотрение в Конституционный суд страны документ по импичменту Зурабишвили. Документ пописали 80 депутатов парламента.

Ранее, 1 сентября, правящая партия Грузии начала процедуру импичмента в отношении президента Зурабишвили, несмотря на отказ кабинета министров. По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, импичмент требует поддержки 100 парламентариев, то есть двух третей всего парламента. При этом парламентское большинство составляет 84 места, это значит, что без голосов радикальной оппозиции исполнить импичмент будет невозможно.

Днем ранее партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» пригрозила президенту импичментом, из-за того что та нарушает Конституцию страны, посещая европейские страны без согласия правительства. За день до этого Зурабишвили заявила, что с 31 августа планирует начать встречи с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, будут связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в ЕС. Правительство в ответ на это выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах.

Секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе в тот же день подчеркнул, что Зурабишвили часто посещает европейские страны без согласия правительства, а именно оно определяет внешнеполитический курс Грузии.

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