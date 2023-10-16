Байден планирует подавить власть в России и урегулировать ближневосточный конфликт

Президент США Джо Байден собирается «подавить Россию» и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке в случае своего переизбрания на второй президентский срок. Об этом он рассказал в интервью журналисту телеканала CBS News 15 октября.

«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это», — прокомментировал свои намерения Байден.

По его словам, он сможет объединить Европу для «подавления России».

Американский лидер также добавил, что считает необходимым полное уничтожение палестинского движения ХАМАС. По мнению Байдена, возможна нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии, однако потребуется время.

В тот же день экс-президент США, также кандидат на пост главы Белого дома на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп назвал это интервью шуткой. Байдена «вели» на протяжении всего интервью, как потерявшегося ребенка, сказал он.

По мнению Трампа, в каждом вопросе Байдену содержался ответ, и «задавались они так вяло и таким извиняющимся тоном, что эту шутку следует расценивать как вклад в кампанию Демократической партии».

Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.