В Китае оценили вклад участия Путина в работу форума «Один пояс — один путь»

Глава МИД Китая Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что участие президента России Владимира Путина внесет важный вклад в работу форума «Один пояс — один путь».

«Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» на высоком уровне. Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию», — указал он.

Как отметил Ван И, недавно Путин на полях 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» высоко оценил китайско-российское сотрудничество, а также совместную работу в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Также Ван И указал, что «сверка часов» перед встречей лидеров Китая и России по линии министров иностранных дел является миссией ведомств. В связи с этим он подчеркнул, что рад провести «обстоятельный обмен мнениями» с Лавровым по вопросам, представляющим общий интерес.

Ранее в этот день Лавров прибыл в Пекин для участия в международном форуме «Один пояс — один путь». Отмечается, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже выразил готовность встретиться с министром иностранных дел РФ в Китае.

13 октября председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников рассказал в беседе с «Известиями», что форум «Один пояс — один путь» является ключевым событием для российского бизнеса, так как он позволяет установить контакты на самом высоком уровне и получить путевку в жизнь со стороны руководства обеих стран.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. В церемонии открытия форума примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Также во время мероприятия пройдут двусторонние встречи с лидерами других стран.

Президент РФ Владимир Путин 1 октября выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

О намерении посетить Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И 20 сентября. Как отметил российский президент, форум полностью соответствует интересам как России, так и Китая.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.