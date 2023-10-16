Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан
Общество
МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина
Туризм
Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян
Экономика
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Мир
Пятичасовой режим прекращения огня введен на юге Газы
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Мир
Путин назвал позицию Украины препятствием для мирного урегулирования конфликта
Мир
Путин рассказал о выстраивании отношений Россией и Китаем шаг за шагом
Мир
В США отметили слабость американской армии из-за помощи Украине
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км
Мир
Трамп назвал шуткой интервью Байдена телекомпании CBS
Туризм
Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%
Мир
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в использовании воинственной риторики в Израиле
Общество
Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря

В Китае оценили вклад участия Путина в работу форума «Один пояс — один путь»

Глава МИД КНР: участие Путина внесет важный вклад в работу форума «Один пояс — один путь»
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Китая Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что участие президента России Владимира Путина внесет важный вклад в работу форума «Один пояс — один путь».

«Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» на высоком уровне. Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию», — указал он.

Как отметил Ван И, недавно Путин на полях 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» высоко оценил китайско-российское сотрудничество, а также совместную работу в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Также Ван И указал, что «сверка часов» перед встречей лидеров Китая и России по линии министров иностранных дел является миссией ведомств. В связи с этим он подчеркнул, что рад провести «обстоятельный обмен мнениями» с Лавровым по вопросам, представляющим общий интерес.

Форум «Один пояс — один путь»: даты, программа, страны-участницы
На юбилейной встрече обсудят результаты и стратегию проекта

Ранее в этот день Лавров прибыл в Пекин для участия в международном форуме «Один пояс — один путь». Отмечается, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже выразил готовность встретиться с министром иностранных дел РФ в Китае.

13 октября председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников рассказал в беседе с «Известиями», что форум «Один пояс — один путь» является ключевым событием для российского бизнеса, так как он позволяет установить контакты на самом высоком уровне и получить путевку в жизнь со стороны руководства обеих стран.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. В церемонии открытия форума примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Также во время мероприятия пройдут двусторонние встречи с лидерами других стран.

Президент РФ Владимир Путин 1 октября выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

О намерении посетить Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И 20 сентября. Как отметил российский президент, форум полностью соответствует интересам как России, так и Китая.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023