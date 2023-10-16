Лавров прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь»

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 октября прибыл в Пекин для участия в международном форуме «Один пояс — один путь».

Отмечается, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже выразил готовность встретиться с Лавровым в Китае.

Ранее, 13 октября, председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников рассказал в беседе с «Известиями», что форум «Один пояс — один путь» является ключевым событием для российского бизнеса, так как он позволяет установить контакты на самом высоком уровне и получить путевку в жизнь со стороны руководства обеих стран.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. В церемонии открытия форума примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Также во время мероприятия пройдут двусторонние встречи с лидерами других стран.

Президент РФ Владимир Путин 1 октября выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

О намерении посетить Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И 20 сентября. Как отметил российский президент, форум полностью соответствует интересам как России, так и Китая.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.