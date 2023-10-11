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Форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Третий международный форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом 11 октября сообщил МИД КНР.

Отмечается, что в церемонии открытия форума примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Во время мероприятия состоятся двусторонние встречи с прибывшими лидерами других стран.

Встреча на уровне: Владимир Путин посетит Китай в октябре
Как МИД КНР готовит почву для переговоров президента России и Си Цзиньпина

Ранее, 1 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. Также он выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

20 сентября Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И о намерении посетить Китай в октябре в рамках форума «Один пояс — один путь». Российский президент отметил, что форум полностью соответствует интересам как России, так и Китая.

За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре. Он отметил, что между лидерами ожидаются состоятельные переговоры в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь».

«Один пояс – один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.

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