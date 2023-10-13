Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,3% граждан. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уровень доверия к деятельности российского лидера составляет 74,9%,

При этом на прямой вопрос о доверии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину положительно ответили 61,2% репондентов. Работу российского председателя правительства положительно оценили более половины россиян, а именно 52%, передает «Газета.Ru».

Также опрошенные высказали свое мнение о парламентских партиях.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил, согласно опросу, 39,2%, КПРФ — 10,6%. О доверии к ЛДПР высказались 9,8% опрошенных граждан, партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» поддержали 4,8%, партию «Новые люди» — 4,2%.

В опросе, проведенном с 2 по 8 октября, приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прокомментировл возможное участие Путина в предстоящих в 2024 году президентских выборах. Он сообщил, что внутренним критерием, которым руководствуется Путин при принятии решения о выдвижении своей кандидатуры на выборы, является поддержка людей и возможность сделать жизнь людей лучше. Президент РФ не раз доказывал свою эффективность, и его ресурс далеко не исчерпан, а решения находят поддержку в обществе и среди политических сил, отметил официальный представитель Кремля.