Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Свой прошедший день рождения 7 октября президент РФ Владимир Путин провел в компании коллег — президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шавката Мирзиëева. Об этом сам глава государства рассказал 13 октября на пресс-конференции в Бишкеке.
«Коллеги приезжали, мы работали. Запустили поставки газа в Узбекистан. Это непридуманное мероприятие. Давно работали над этим. Выяснилось, что нужно газопроводы в порядок приводить. Они остались на обед. Мы с ними втроем посидели, сообразили на троих», — пошутил российский лидер.
В свой день день рождения Путин вместе с Токаевым и Мирзиëевым принимал участие в торжественной церемонии, посвященной началу поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Также 7 октября главу государства, которому в этот день исполнился 71 год, поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В поздравлении епископ Русской православной церкви отметил личный вклад Путина в отстаивание подлинного суверенитета России.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Путина состоялось несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравили российского лидера с днем рождения. Отдельное поздравление прислал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.