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МОК включит пять видов спорта в программу Олимпийских игр 2028 года в США

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новые виды спорта в программе Олимпийских игр – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил глава МОК Томас Бах.

Отмечается, что в их число вошли бейсбол-софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта», — сказал глава МОК.

Кроме того, Бах объяснил, что включение таких видов спорта позволит олимпийскому движению поддерживать связь с новыми сообществами американских спортсменов и болельщиков. В это же время международные виды спорта придут в США, добавил он.

Президент МОК обратил внимание, что изначально были получены запросы о включении 16 новых дисциплин. Такие предложения оценивали по трем критериям: «требуют ли они новые объекты, расширение квот или замены имеющихся дисциплин», рассказал он. Исходя из этого была принята одна дисциплина — пляжный спринт в гребле.

Бах подчеркнул, что крикет решили включить в программу из-за его растущей популярности во всем мире.

«Для нас это перспектива расширить олимпийское сообщество, мы видим растущую популярность крикета не только в Индии, но и во всем мире, Кубок мира проходит с огромным успехом, ждем звезд этого вида спорта на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. В Далласе в этом году был проведен очень успешный турнир по крикету, к тому же индийское сообщество в США растет», — привел он.

Лакросс, бейсбол-софтбол и крикет были в программе Олимпиад прошлых лет. Сквош и флаг-футбол будут представлены впервые.

Проведение Олимпиады в Лос‑Анджелесе запланировано с 14 по 30 июля 2028 года.

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Ранее, 22 июня, МОК принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Было принято решение, что эта организация не сможет провести олимпийские турниры по боксу в 2024 и 2028 годах.

7 июня исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA. По данным МОК, ассоциация не выполнила условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое ассоциация не оспорила.

Международная боксерская ассоциация сочла данную рекомендацию политической и возмутительной. Как отметили в IBA, все усилия по развитию бокса, предпринятые демократически избранным руководством ассоциации, последние два года в значительной степени игнорировались МОК.

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