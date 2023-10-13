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Танкисты морской пехоты рассказали «Известиям» о защите танков от беспилотников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские танкисты 155-й бригады морской пехоты обеспечивают защиту танков от украинских беспилотников в зоне спецоперации. Подробностями боевой работы военные поделились в пятницу, 13 октября, в беседе с корреспондентом «Известий» Леонидом Китрарем.

Так, оператор-наводчик танка Т-80 с позывным Блатной раскрыл устройство маскировки и дополнительной защиты его бронемашины.

«Натягиваем так, чтобы не было заметно. Так и маскируем технику. На самом танке тоже масксети, как видите, немало. И сверху его не видно будет. Если будут летать вражеские «птички», то его не заметят», — сообщил военнослужащий.

По словам механика-водителя Т-80 с позывным Пилигрим, порой отбиваться от такой угрозы, как украинские беспилотники, приходится ручным оружием.

«Услышали [беспилотник] — начали высматривать, ну и увидели его в поле. Дрон был с сюрпризом, то есть со снарядом. Причем не чтобы сбросить, а именно на скорости влететь. Он остановился и уже был готов в нас впаяться, так сказать. И в него попал, и он в воздухе взорвался», — рассказал он в беседе с Китрарем.

Главная опасность для российских танков в спецоперации — это вовсе не вражеские бронемашины, которых к тому же практически не осталось. Главная опасность — это беспилотники и артиллерия.

Однако перечисленным угрозам противостоит опыт и прочность танков, заложенная конструкторами. Таким образом, кассетные боеприпасы — сейчас основа нынешней артиллерии Украины — практически не наносят урона. Китрарь в качестве примера представил след от прилета одного из кассетных снарядов — это небольшое отверстие и поцарапанные гайки.

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Ранее, 7 октября, корреспондент «Известий» Марина Кравцова рассказала, как служащие ремонтно-эвакуационной роты восстанавливает военную технику в зоне спецоперации. Военнослужащие сами эвакуируют поврежденную технику с поля боя. Работают на высокой скорости: на полный ремонт уходит в среднем около одного-двух дней, при этом качество не страдает — только одна из 50 пострадавших боевых машин будет списана.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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