«Известия» показали кадры работы рембата в зоне СВО

Служащие ремонтно-эвакуационной роты умело восстанавливают почти всю поврежденную в боях на Украине технику: только одна из 50 пострадавших боевых машин будет списана. О том, в каком режиме работает рембат, смогла увидеть корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

По ее словам, мелкие повреждения ребята из ремонтно-эвакуационной роты восстанавливают в мгновение ока. Например, на танке Т-72, у которого осколками боеприпаса разбило осветительный прибор и посекло ящики с запасными инструментами, скоро не останется и следа от вражеских снарядов. Кроме того, на него установят дополнительную защиту.

«Укладываются в коробки, получается, тротиловые пластины. Когда осколок кумулятивного снаряда попадает в эту коробку, взрывом отталкивает все осколки от основной башни», — объяснил военнослужащий ремонтной бригады Никита.

Военнослужащие сами эвакуируют поврежденную технику с поля боя. Работают на высокой скорости: на полный ремонт уходит в среднем около одного-двух дней, при этом качество не страдает. По их словам, даже тогда, когда шансов на восстановление, кажется, совсем нет, они приводят технику в рабочее состояние.

«Приезжали машины, которые были абсолютно уничтожены — полный ноль после снарядов, после попадания дронов-камикадзе. Машины были восстановлены. Если посмотреть на эту машину, не скажешь, что в нее что-то прилетало: полное восстановление рамы, агрегаты, кабины, колеса — все было заменено, покрашено, произведен полный ремонт», — поделился военнослужащий ремонтной бригады Иван.

Ранее, 24 сентября, Минобороны РФ показало работу рембата по непрерывному восстановлению, ремонту и модернизации военной техники и вооружения в зоне спецоперации. Задача ремонтного батальона — быстро починить и вернуть в строй танки, системы ракетная система залпового огня (РСЗО), боевые машины пехоты (БМП) и самоходные орудия. Как только с передовой приходит техника, инженеры сразу же приступают к работе.

19 сентября корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, как военнослужащие приводят в строй БМП и бронетранспортеры (БТР) в зоне спецоперации. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уже научились устранять почти все возможные поломки в рекордные сроки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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