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Военнослужащие рембата ЗВО показали свои рабочие будни

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Фото: Министерство обороны РФ
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Специалисты ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) продолжают проводить ремонт, модернизацию и бесперебойное обслуживание вооружения и военной техники (ВВТ) в зоне спецоперации. Минобороны РФ 24 сентября показало работу рембата по непрерывному восстановлению, ремонту и модернизации военной техники и вооружения.

Задача ремонтного батальона — быстро починить и вернуть в строй танки, системы ракетная система залпового огня (РСЗО), БМП и самоходные орудия. Как только с передовой приходит техника, инженеры сразу же приступают к работе.

«У нас на колесную технику уходит поменьше времени, а на гусеничную тяжелую технику побольше. Чем быстрее, тем лучше. Как таковых типичных неисправностей вооружения и военной техники не имеется. Требуется частое качественное и техническое обслуживание», — объяснил старшина ремонтной роты автомобильной техники с позывным Курган.

Ремонтники также проводят модернизацию и доработку вооружения на базе МТ-ЛБ, устанавливая на башни не только зенитные пушки, но и крупнокалиберные пулеметы, а также пусковые установки для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами.

За смену ремонтники возвращают в эксплуатационный цикл несколько десятков единиц военной техники различного назначения, как колесных, так и гусеничных. По словам военнослужащего ремонтной роты бронетанковой техники Максима, на то, чтобы произвести замену фильтров, масла, осмотр всей топливной системы, замену и очистку воздушных фильтров потребовалось 5–6 часов.

Экипажи бывает тоже приходят на помощь, чтобы скорее вернуть орудие и технику в строй.

«Был случай у нас с экипажем. Нам на встречу выскочили БПМ и пехота противника. Мы при помощи корректировщиков уничтожили группу военнослужащих и, соответственно, технику. Мы прибыли на плановое обслуживание. Вместе с ремонтной командой обслужили воздушные фильтры, масляные фильтры, топливную систему и подготовили машину к выполнению боевых задач. Машина нас никогда не подводила», — поделился наводчик-оператор танка Т-90М «Прорыв» с позывным Изи.

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19 сентября корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, как военнослужащие приводят в строй боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР) в зоне спецоперации. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уже научились устранять почти все возможные поломки в рекордные сроки.

15 сентября Минобороны РФ рассказывало, как специалисты ремонтных подразделений общевойскового объединения Западного военного округа развернули пункты ремонта техники в полевых условиях. Восстановительные работы там проводятся круглосуточно, любой сложности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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