«Известия» показали работу рембата морской пехоты ТОФ в зоне СВО

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уже научились устранять почти все возможные поломки в рекордные сроки. О том, как военнослужащие приводят в строй боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР) в зоне спецоперации на Украине, рассказал во вторник, 19 сентября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

По словам военкора, стандартных поломок и отказов у БМП и БТР минимальное количество. В основном мастера ликвидируют последствия взрывных и осколочных повреждений. Еще одна причина поломок — вражеские дроны. Как отмечают военнослужащие, самые неприятные из них — FPV-дроны, которые работают по принципу First Person View, то есть «вид от первого лица».

«Чем опасны FPV-дроны? Вот там небольшое отверстие — это след попадания дрона. Дырочка маленькая. Но тем не менее снаряд пробил двигатель, и теперь экипаж двигатель меняет», — пояснил Китрарь.

Военкор также отметил, что экипажи машин, прибывшие на ремонт, работают вместе с механиками. Так и скорость выше, и бойцы, покопавшись во внутренностях своей техники, лучше понимают ее возможности.

Ранее, 16 сентября, Минобороны РФ сообщило, что в ходе проведения спецоперации младший сержант Александр Лисицкий с риском для жизни быстро произвел ремонт вышедшей из строя техники прямо на позиции. Всего отделение Лисицкого благодаря отточенным навыкам и профессионализму оперативно восстановило и вернуло в строй более 20 единиц специальной военной техники.

До этого, 15 сентября, Минобороны РФ рассказывало, как специалисты ремонтных подразделений общевойскового объединения Западного военного округа развернули пункты ремонта техники в полевых условиях. Там отметили, что восстановительные работы проводятся круглосуточно и любой сложности. В первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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