Врач рассказала о возможных заболеваниях при беспричинном похудении

Стремительная потеря веса без видимых причин является тревожным симптомом и может указывать на некоторые патологические состояния и заболевания организма. Об этом 13 октября «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Юлия Вереина.

«Снижение массы тела более чем на 5% без тренировок и диет, на фоне ухудшения самочувствия — это серьезный сигнал, требующий внимания. Поэтому при наличии такого симптома следует обратиться за помощью к специалисту», — сказала врач.

Истощение может быть вызвано разными причинами, которые могут начинаться с неполноценной и несбалансированной диетой и заканчиваться серьезными проблемами со здоровьем. В частности, по словам эксперта, человек может начать терять вес и на фоне метаболических нарушений, таких как, например, гипертиреоз, метаболический синдром и диабет. В эту же категорию входят и некоторые инфекционные заболевания — ВИЧ/СПИД, туберкулез и сепсис.

«Такие аутоиммунные заболевания, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и болезнь Крона, могут вызывать истощение из-за воспаления, усиленного метаболизма и нарушения пищеварения. Не стоит забывать и про воспалительные заболевания кишечника», — рассказала Вереина.

Особое внимание в этой теме специалист уделила гипертиреозу, то есть повышенной функции щитовидной железы. Как отметила врач, при данном нарушении наблюдается усиление продукции тироидных гормонов, а это в дальнейшем, в свою очередь, имеет вероятность увеличения энергетического обмена и сжигания запасенных жиров. Как следствие, это приведет к потере веса. В таком случае кроме истощения могут проявляться повышенная тревожность, нарушения сна и учащенное сердцебиение.

По информации Вереиной, пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника часто страдают нарушением выработки гормонов, которые ответственны за регулирование чувства голода и насыщения. Вследствие этого возникают отсутствие аппетита и неприятные ощущения при употреблении продуктов, что понижает количество потребляемой пищи и, соответственно, снижает вес пациента из-за нехватки калорий, добавила она.

Также врач обратила внимание на то, что причиной истощения могут быть психические расстройства, такие как анорексия и булимия, при которых отношение пациента к еде меняется.

«Истощение организма — серьезный симптом, требующий внимания. Помните, что консультация врача поможет выявить причину истощения и предпринять необходимые меры для восстановления здоровья», — подытожила Вереина.

8 октября сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос развеяли мифы о вреде некоторых продуктов для фигуры. Они призвали перестать демонизировать углеводы, поскольку не все из них плохие. Более того, по их словам, некоторые из них могут способствовать снижению веса. Специалисты посоветовали при похудении исключить из рациона рафинированные углеводы, включая белый хлеб, выпечку, кексы, печенье и некоторые виды сухих завтраков. При этом Лисси Лакатос посоветовала худеющим людям не отказываться от картофеля.

Ранее, 16 сентября, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева в беседе с «Известиями» отметила, что многие люди, стремящиеся похудеть, совершают ошибку, ставя слишком жесткие ограничения в питании.