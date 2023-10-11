На данный момент западные страны находятся в процессе признания провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой вывод сделал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, интервью с которым 9 октября было опубликовано немецким телеканалом N-TV.

«Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось», — сказал он журналистам, подводя итоги своего изучения доклада минобороны Британии о ситуации на Украине.

По оценкам британских экспертов, констатирует Райснер, продвижение украинских войск с начала контрнаступления якобы позволило Киеву «сковать» подразделения российской армии, но данный итог совсем «не то, что было оперативной целью» — «прорыв к Азовскому морю» в совокупности «со стратегической целью» вынудить Москву сесть за стол переговоров.

«Я бы сказал, что британцы здесь пытаются по-новому интерпретировать эту историю и тем самым ограничить репутационный ущерб», — резюмировал полковник.

8 октября командир отряда «Барс-9» группировки войск «Запад» с позывным Медведь сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска прекращено, украинское командование готовит его к обороне. При аэроразведке были выявлены приготовленные ВСУ наблюдательные посты в жилых зданиях и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе.

Кроме того, в тот же день американский журналист Гарланд Никсон выразил мнение, что Украину ждет крах, а президент США Джо Байден окажется в неприятной ситуации в случае одобрения конгрессом США нового пакета помощи Киеву в размере $100 млрд. Никсон подытожил, что украинский конфликт находится «на последнем издыхании», поскольку украинское контрнаступление провалилось.

7 октября стало известно о планах администрации Байдена запросить у конгресса крупнейший пакет военной помощи в размере $100 млрд для Киева. Ожидается, что данного транша должно хватить до следующих президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что у Украины до прихода холодов осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления. Кирби отметил, что погода не играет на руку украинским войскам и после наступления холодов у них не будет возможности провести полномасштабное наступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.