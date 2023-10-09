Американский журналист Гарланд Никсон выразил мнение, что Украину ждет крах, а президент США Джо Байден окажется в неприятной ситуации в случае одобрения конгрессом США нового пакета помощи Киеву. Об этом Никсон заявил в ходе интервью YouTube-каналу George Galloway.

«Если они [конгресс США] одобрят помощь в размере $100 млрд, а Украина рухнет, Джо Байдена будут ждать неприятности. <…> Украина на пути к краху, поэтому лучше не делать этого», — подчеркнул журналист.

Никсон подытожил, что украинский конфликт находится «на последнем издыхании», поскольку украинское контрнаступление провалилось. По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского обречен.

Ранее, 7 октября, стало известно о планах администрации Байдена запросить у конгресса крупнейший пакет военной помощи в размере $100 млрд для Киева. Ожидается, что данного транша должно хватить до следующих президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 3 октября, у администрации США денежных средств на выделение помощи для Киева хватит только на пару месяцев.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.