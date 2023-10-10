Реклама
Прямой эфир
Мир
Израиль объявил о переходе к полномасштабному наступлению в секторе Газа
Мир
ХАМАС призвало страны мира защитить право палестинцев на независимость
Мир
Замглавы МИД РФ Богданов призвал Израиль и ХАМАС к отказу от насилия
Мир
Эрдоган заявил о последствиях вмешательства авианосца США в конфликт в Израиле
Экономика
ЦБ спрогнозировал достижение пика годовой инфляции весной-летом 2024 года
Общество
Все системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы
Общество
На безопасность школ в новых регионах дополнительно выделят 9,3 млрд рублей
Мир
Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным палестино-израильский конфликт
Общество
Маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 631 тыс. рублей
Экономика
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% после новостей о Balticconnector
Общество
Роспотребнадзор окажет помощь купившим путевки в Израиль туристам
Мир
Патрушев и Алиев обсудили региональную и международную безопасность
Мир
Глава Евросовета заявил о необходимости расследовать повреждение Balticconnector
Спорт
Вратарь итальянского «Лацио» Проведель отказался от вызова в сборную РФ

Сооснователь магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из основателей сети магазинов Duty Free Shoppers (DFS) Чарльз Фини умер в США на 93-м году жизни. Об этом 9 октября сообщила благотворительная организация Atlantic Philanthropies, которую также создал предприниматель.

«Чарльз Фрэнсис «Чак» Фини, американский бизнесмен и филантроп ирландского происхождения, который при жизни посвятил всё свое личное состояние глобальной благотворительности, мирно скончался 9 октября в Сан-Франциско. Ему было 92 года», — сказано в сообщении.

Фини родился в США в 1931 году во время Великой депрессии в семье американцев ирландского происхождения. Как отмечается на сайте организации, Фини «был предпринимателем с раннего возраста и всегда думал о новых схемах заработка, в том числе о продаже рождественских открыток по домам и совместной работе с другом, чтобы расчистить тротуары во время снежных бурь».

Вместе с бизнесменом Робертом Миллером 7 ноября 1960 года он открыл первый магазин Duty Free Shoppers в аэропорту Гонконга. К настоящему времени торговая сеть насчитывает 56 магазинов в Европе, Азии, Австралии и Северной Америке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023