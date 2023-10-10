Сооснователь магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет

Один из основателей сети магазинов Duty Free Shoppers (DFS) Чарльз Фини умер в США на 93-м году жизни. Об этом 9 октября сообщила благотворительная организация Atlantic Philanthropies, которую также создал предприниматель.

«Чарльз Фрэнсис «Чак» Фини, американский бизнесмен и филантроп ирландского происхождения, который при жизни посвятил всё свое личное состояние глобальной благотворительности, мирно скончался 9 октября в Сан-Франциско. Ему было 92 года», — сказано в сообщении.

Фини родился в США в 1931 году во время Великой депрессии в семье американцев ирландского происхождения. Как отмечается на сайте организации, Фини «был предпринимателем с раннего возраста и всегда думал о новых схемах заработка, в том числе о продаже рождественских открыток по домам и совместной работе с другом, чтобы расчистить тротуары во время снежных бурь».

Вместе с бизнесменом Робертом Миллером 7 ноября 1960 года он открыл первый магазин Duty Free Shoppers в аэропорту Гонконга. К настоящему времени торговая сеть насчитывает 56 магазинов в Европе, Азии, Австралии и Северной Америке.