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Политолог назвал внутриполитической борьбой отставку главы Генштаба ВС Польши

Светов: отставка главы Генштаба ВС Польши говорит о внутриполитической борьбе
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Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov
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Отставка двух высокопоставленных генералов Польши говорит о внутренней политической борьбе в республике. Об этом в разговоре с «Известиями» 10 октября заявил политолог Юрий Светов.

Ранее во вторник стало известно, что глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) Польши генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами страны генерал Томаш Пиотровский подали в отставку. О причинах решения не сообщалось.

Как отметил Светов, власти Польши вычистили из вооруженных сил всех людей, которые когда-то получали образование в советских военных учебных заведениях. Сейчас, по словам политолога, в республике большинство сотрудников министерств остаются под влиянием западных стран.

«Это всё проявление какой-то внутренней политической борьбы в Польше», — подчеркнул Светов.

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О решении двух высокопоставленных генералов Польши подать заявление об отставке ранее 10 октября сообщила телерадиокомпания Polsat. Там их отставку связали с тем, что в польской армии на протяжении нескольких месяцев сохраняется напряженность, причиной которой Polsat назвала скандал с упавшей ракетой, которая была найдена в апреле текущего года близ города Быдгощ. При этом Генштаб ВС Польши не назвал официальной причины отставки генералов.

В конце апреля 2023 года в районе Быдгоща на севере Польши были обнаружены фрагменты ракеты «воздух-земля», полет которой не был отслежен ПВО страны. Позднее, 11 мая, стало известно, что польские военные засекли объект еще в декабре 2022 года в своем национальном воздушном пространстве, однако не сообщали об этом, так как не смогли его перехватить.

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