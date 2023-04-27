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Минобороны Польши сообщило о падении неопознанного военного объекта

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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На востоке Польши упал неопознанный военный объект. Об этом 27 апреля сообщило министерство обороны республики в своем Twitter.

«Остатки неопознанного военного объекта были обнаружены недалеко от города Замосць, примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место находки осматривают сотрудники полиции, военной полиции и саперы», — сообщило ведомство.

По данным RMF FM, на территории страны упала ракета класса «воздух–земля». Ее обнаружили 24 апреля в лесу. Очевидцы рассказали, что объект имел несколько метров в длину и был воткнут в землю. Неизвестно, насколько долго он находился на месте.

В данный момент изучается вопрос, несла ли ракета боезаряд, так как в ней нет боеголовки, сообщает «Газета.Ru».

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

Ранее, 15 ноября 2022 года, на территории польского села Пшеводув упали две ракеты. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете.

На следующий день президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, сначала выразил уверенность, что это была не украинская ракета. Однако позднее он уточнил, что не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

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